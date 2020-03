Idioti che camminano per strada giocando con lo smartphone: il gioco ufficiale

Si chiama Double Dodgers ed è il primo gioco che simula gli idioti che camminano per strada giocando con lo smartphone, detto ovviamente in senso scherzoso e paradossale.



Disponibile gratuitamente per PC e sistemi mobile, in Double Dodgers dobbiamo riuscire a fare più punti possibili nel videogioco dello smartphone, posizionato nella parte bassa dello schermo, e al contempo evitare gli ostacoli sparpagliati lungo la strada.



Sia l'avatar del gioco dello smartphone, sia il camminatore distratto, si controllano con le frecce direzionali (almeno su PC). Non si direbbe, ma non è per niente semplice fare attenzione a tutti i pericoli che ci si parano innanzi. Come vedete si tratta di un simulatore davvero realistico che mostra i pericoli che si corrono giocando mentre si cammina per strada. Non fatelo. A parte ciò, quanti punti riuscire a fare prima di perdere una vita nel gioco o finire schiantati nell'altro?



Potete trovare Double Dodgers su: