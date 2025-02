Il drone che ha colpito un aereo dei pompieri a LA era pilotato dal co-fondatore di Treyarch

"L'imputato ha lanciato il drone e lo ha fatto volare verso le Pacific Palisades per osservare i danni causati dall'incendio . All'epoca, la Federal Aviation Administration aveva emanato delle restrizioni temporanee di volo che vietavano le operazioni con i droni in prossimità degli incendi della California meridionale, compreso l'incendio di Palisades."

"Mentre il velivolo antincendio stava conducendo le sue operazioni, l'imputato ha guidato fino all'area vicina alla Third Street Promenade di Santa Monica, in California, e ha parcheggiato il suo veicolo all'ultimo piano di una struttura di parcheggio", si legge nell'accordo di patteggiamento.

Le autorità sono riuscite a ricostruire l'accaduto e a individuare l'apparecchio responsabile dell'incidente; e così Akemann ha deciso di dichiararsi colpevole, nel tentativo di evitare la prigione in cambio di 150 ore di servizi sociali e circa 65.000 dollari per le riparazioni dell'aereo.

Akemann, che da poco ha lasciato un ruolo dirigenziale in un'altra azienda che opera anche nel settore videoludico, Skydance, è stato accusato di aver fatto volare il suo drone DJI Mini 3 Pro molto al di là dei limiti legali consentiti , andando a impattare con l'ala sinistra dell'aereo e costringendolo a terra per le riparazioni.

Non un pilota di droni qualsiasi

Mentre Call of Duty ha lanciato il bundle LA Fire Relief, donando i ricavi in beneficenza per aiutare Los Angeles contro gli incendi, insomma, il co-fondatore del team che ha realizzato l'ultimo episodio della serie si è reso protagonista di un episodio che va in netto contrasto con quei principi.

Uno dei personaggi di Call of Duty: Black Ops 6

Non è dato sapere se il suo recente addio al ruolo di presidente e capo tecnologico di Skydance Interactive abbia qualcosa a che fare con l'incidente di Los Angeles, fatto sta che il patteggiamento potrebbe non andare a buon fine e l'uomo rischia dunque un anno di carcere, uno di libertà vigilata e una multa fino a 100.000 dollari.

Gli avvocati di Akemann hanno dichiarato che il loro assistito è profondamente dispiaciuto per l'errore che ha commesso e vuole assumersene le responsabilità, indicando come attenuante il fatto che una specifica funzione di salvaguardia satellitare dei droni DJI non ha funzionato in tale occasione e avrebbe potuto evitare l'incidente.