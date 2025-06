Giocatori americani in fila per Nintendo Switch 2 nonostante l'allerta tornado

Alcuni giocatori americani si sono messi in fila per Nintendo Switch 2 nonostante l'allerta tornado: è accaduto a Creve Coeur, nel Missour, dove un gruppo di appassionati irriducibili ha atteso il lancio della console davanti a un punto vendita GameStop.

L'intenzione di questi impavidi (sconsiderati?) utenti era naturalmente quella di riuscire ad acquistare Nintendo Switch 2 prima che le scorte si esaurissero, aspettando per ore il fatidico momento, incuranti di un meteo particolarmente avverso.

Mentre le persone aspettavano pazientemente, munite di sedie d'ordinanza, snack e thermos pieni di caffè, il cielo ha cominciato a oscurarsi, le sirene si sono messe a suonare eppure nessuno ha abbandonato la fila rischiando di perdere la priorità acquisita.

Non sappiamo bene come interpretare questo episodio, ma considerando la violenza con cui i tornado sono soliti abbattersi sulle città americane immaginiamo che i "coraggiosi" in fila abbiano corso un gran bel rischio.