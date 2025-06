Nintendo Switch 2 ha ricevuto l'aggiornamento 20.1.1 che sblocca le funzionalità della console

Questa patch è necessaria per avviare il software di Nintendo Switch, usufruire dei servizi di Nintendo Switch Online, accedere alla GameChat, abilità le schede di gioco virtuali, e molto altro ancora. Stando alla redazione di NintendoEverything, l'aggiornamento è richiesto anche per usare le microSD Express e permette di accedere all'eShop della nuova console, che a quanto pare è già operativo.

Le note dell'aggiornamento

In pratica, come confermato da un video trapelato in rete alcuni giorni fa, senza questo aggiornamento molte delle funzionalità delle console rimangono bloccate, Anche chi ha avuto la possibilità di ottenere un'unità in anticipo ha dovuto attendere la pubblicazione di questo update per sfruttarla al massimo.

NIntendo Switch 2 con Mario Kart World

Queste le note dell'aggiornamento:

Utilizzo del software Nintendo Switch

Nintendo Switch Online

GameChat

Condivisione delle notizie

Trasferimento completo

Carte di gioco virtuali

Nintendo eShop

Notizie sui giochi

Caricamento di screenshot e video sul server

Collegamento con le app per smartphone "Nintendo Parental Controls Switch" e "Nintendo Switch App" (Per visualizzare gli screenshot e i video caricati sul server, sarà necessario utilizzare l'app Nintendo Switch App).

Rimanendo in tema, nelle scorse ore sono stati pubblicati anche degli aggiornamenti per vari giochi Nintendo Switch 1 con migliorie specifiche per la nuova console.