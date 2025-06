L'IA ora riassume quello che vi siete persi su Google Drive: arriva Catch me up

Catch Me Up è in arrivo per gli utenti dei piani Google Workspace o Google IA idonei, ma al momento solo in lingua inglese.

L'ecosistema di Google Drive si arricchisce con l'introduzione di una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale di Gemini. Denominata "Mettimi al corrente" (Catch me up), fornisce un riassunto conciso delle modifiche più recenti apportate ai file archiviati . La funzione mira a migliorare l'efficienza della collaborazione e la gestione dei documenti, permettendo di rimanere sempre aggiornati senza la necessità di consultare manualmente ogni singolo cambiamento.

Come funziona Catch me up

La funzionalità Catch me up appare tramite una scorciatoia nella parte superiore di Google Drive. Quando viene attivata, l'IA di Gemini analizza le modifiche intervenute nei documenti Google Docs e i commenti aggiunti in altri tipi di file, come Fogli Google e Presentazioni Google, dal momento dell'ultima visualizzazione. La sintesi generata permette di ottenere una visione d'insieme delle modifiche a livello generale su tutti i file interessati, oppure un riepilogo dettagliato delle variazioni relative a un singolo documento.

Catch me up su Google Drive

È fondamentale sottolineare che, sebbene l'IA sia un potente strumento, Google ha incluso una nota di cautela, informando che "Gemini potrebbe mostrare informazioni imprecise", un avvertimento standard per le tecnologie basate sull'IA generativa che suggerisce agli utenti di verificare le informazioni cruciali.

La funzione verrà resa disponibile nel corso dei prossimi 15 giorni e sarà accessibile a quegli utenti che già beneficiano dei servizi Google Workspace e dei piani Google IA. Nello specifico, coloro che hanno abbonamenti Google Workspace Business Standard e Plus, nonché per quelli che sottoscrivono le edizioni Enterprise Standard e Plus. L'accesso è garantito anche ai clienti che hanno attivato i componenti aggiuntivi Gemini Education o Gemini Education Premium, e agli abbonati a Google One AI Premium.

Infine, la funzionalità sarà automaticamente estesa anche a tutti coloro che avevano precedentemente acquistato i componenti aggiuntivi Gemini Business e Gemini Enterprise (tier che non più acquistabili da gennaio 2025).

Voi che cosa ne pensate di questa funzione? Pensate potrà tornarvi utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto OpenAI estende la cronologia delle chat agli utenti gratuiti di ChatGPT, ma in Europa non è attiva di default.