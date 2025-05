Google Home testa le “Voice Assistant Experiments” per Gemini su smart speaker

Anche se durante il recente Google I/O 2025 non ci sono stati annunci eclatanti su Gemini per speaker e display intelligenti, Google ha comunque iniziato a muovere i primi passi per l'integrazione del nuovo assistente AI nei suoi dispositivi . Nelle scorse ore, alcuni utenti Android hanno individuato una nuova sezione "Voice assistant experiments" nell'app Google Home, segnale evidente che i test sul campo sono ancora in corso, ma si stanno facendo più concreti.

Attivando la voce "Enable Assistant experiments in this home", l'utente può decidere se limitare l'accesso solo agli adulti che hanno configurato Voice Match oppure estendere l'uso sperimentale a tutti i presenti in casa, inclusi ospiti e membri non registrati. Si tratta di una funzionalità simile a quanto già offerto tramite il programma Google Home Public Preview, ma ora resa più granulare a livello domestico.

Gemini resta “Google Assistant" per ora

Nel contesto attuale, Google continua a chiamare "Assistant" l'esperienza abilitata da Gemini sui dispositivi come Nest Audio e Nest Mini. Non è ancora chiaro se il nome cambierà ufficialmente al momento del rilascio pubblico, ma l'azienda ha già fatto sapere che sulle piattaforme Google TV non si utilizzerà più il brand "Google Assistant", segnale che una riorganizzazione più ampia è probabilmente in arrivo.

Come attivare i Voice Assistant Experiments

Nel frattempo, nel post ufficiale sul blog dedicato al nuovo widget Home Summary per Pixel, Google ha dichiarato di aver anticipato l'arrivo di Gemini sui dispositivi Google Home e Google TV per migliorare l'interazione vocale, la gestione dei dispositivi domestici e la possibilità di creare automazioni vocali in modo più naturale e avanzato.

Nonostante le novità, la fase di test non è stata ancora estesa al Nest Hub, uno dei dispositivi più popolari per l'uso domestico dell'assistente vocale. Al momento, le funzionalità AI sperimentali sembrano limitate agli speaker Nest come Nest Audio e Nest Mini, ma è probabile che nei prossimi mesi la disponibilità venga allargata anche ai display intelligenti.