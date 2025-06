Amazon abbandona Android sulle Fire TV Stick: pirateria e "pezzotto" troppo diffusi

Un recente studio condotto da Ender Analysys ha acceso una grande luce sul tema della pirateria e in particolar modo della diffusione di quest'ultima sui dispositivi di streaming per la TV. Amazon, per rispondere a queste criticità ha deciso di abbandonare Android sostituendolo con Vega OS, un sistema basato su architettura Linux sviluppato internamente che impedirà l'installazione di APK.

Lo studio sopracitato ha reso chiare delle vulnerabilità del sistema che favorivano la proliferazione di piattaforme per lo streaming illegale: banalmente conosciute in Italia come "pezzotto" o IPTV. Amazon, con le sue Fire TV Stick è stata proprio la protagonista delle "accuse" rivolte ai produttori di dispositivi per lo streaming.