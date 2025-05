Un video leak di Nintendo Switch 2 mostra il menu, memoria di sistema e varie opzioni

Chi ha avuto la fortuna di ottenere il suo Nintendo Switch 2 in anticipo a ogni modo non potrà fare altro che ammirare la console e poco altro, visto che è necessario scaricare un aggiornamento di sistema per poter sbloccare tutte le funzioni , giochi, eShop e servizi online inclusi.

Il lancio di Nintendo Switch 2 è fissato al 5 giugno, ma come prevedibile alcune persone sono riusciti a mettere le mani sulla console in anticipo rispetto alla data di uscita e stanno condividendo in rete impressioni e anche filmati che mostrano l'accensione della console e vari dettagli dell'interfaccia .

Un piccolo antipasto in attesa del 5 giugno

In compenso, PopsCulture ha pubblicato un filmato in cui mostra il primo avvio della console e la dashboard, mettendo in luce alcune differenza dell'interfaccia utente, con tutte le limitazioni sopracitate. Come possiamo vedere nel video qui sotto, alla prima accensione la console chiede all'utente di impostare la lingua, la regione e il fuso orario. Successivamente viene richiesto di fare l'aggiornamento del firmware, passaggio che a quanto pare è possibile saltare momentaneamente, per quanto pare sarà obbligatorio per sbloccare tutte le funzionalità.

A ogni modo la panoramica offerta dal filmato svela qualche dettaglio interessante. Ad esempio, apprendiamo che dei 256 GB di spazio d'archiviazione, solo 232 GB sono effettivamente utilizzabili. Nella sezione Display e Audio troviamo opzioni per la risoluzione 4K, l'HDR, l'output a 120 Hz e un'opzione per attivare l'ALLM (Auto Low Latency Mode) con gli schermi compatibili. C'è anche un'opzione per attivare l'audio surrond 5.1 con le cuffie.

Peculiare la presenza di una funzione anti burn-in: solitamente è integrata nei dispositivi con uno schermo OLED, maggiormente soggetti a questo problema, laddove Switch 2 monta un display LCD.