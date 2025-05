Capcom vende più giochi in digitale su PC che su PlayStation, Xbox e Nintendo messe assieme

Prendendo in esame l'ultimo anno sono state vendute 28,21 milioni di giochi su PC , che equivalgono al 60% del totale . Il restante 40%, circa 18,52 milioni di copie, sono state acquistate tramite console. Fino a pochi anni fa il trend era differente, con le vendite totali su console che superavano quelle PC, ma negli ultimi anni le proporzioni sono cambiate in modo netto, come possiamo vedere nel grafico realizzato da TweakTown.

Nell'ultimo report annuale per gli azionisti, Capcom ha svelato che le vendite dei suoi giochi in digitale sono soprattutto su PC , tanto che negli ultimi due anni gli acquistati fatti su Steam e altri store superano quelli combinati di PlayStation, Xbox e Nintendo .

La maggior parte dei giochi Capcom viene acquistata in digitale

"Negli ultimi anni abbiamo ampliato le nostre regioni di vendita grazie alla maggiore adozione delle vendite digitali su PC, che ci ha permesso di vendere i nostri giochi anche in paesi e regioni in cui le console dedicate non sono disponibili", ha dichiarato un manager della compagnia.

Chiaramente per avere un quadro completo bisognerebbe conteggiare le vendite delle copie retail, praticamente assenti lato PC. Tuttavia, dubitiamo che ciò sposterebbe di molto gli equilibri: sempre Capcom ha dichiarato che nell'ultimo anno fiscale il 90% dei giochi acquistati è stato in formato digitale e prevede che questa percentuale aumenterà al 94% durante il corso dell'anno attuale.

Rimanendo in tema, sappiamo che l'ultimo anno fiscale di Capcom è stato un successo grazie al lancio di Monster Hunter Wilds in chiusura, registrando un record di ricavi e profitti per l'ottavo anno consecutivo.