Orcs Must Die! Deathtrap ha una data di uscita su PS5, dopo mesi di esclusività su PC e Xbox

Robot Entertainment ha annunciato la versione PS5 dell'action e tower defense Orcs Must Die! Deathtrap. Il debutto sulla console ammiraglia di Sony è in programma per il 29 luglio. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione che potrete visualizzare qui sotto.

Il gioco è già disponibile dallo scorso 28 gennaio su Xbox Series X|S e su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Oltre alla versione digitale, verrà distribuita anche un'edizione fisica da Skybound Games, che sarà disponibile sia per PS5 che Xbox Series X|S dal 23 settembre e include il gioco, un mini artbook, un codice per riscattare il "Supporter Pack" e la colonna sonora in digitale.