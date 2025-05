Apple sarebbe in procinto di lanciare una nuova app per il gaming su iPhone, iPad, Mac e Apple TV

L'indiscrezione arriva dalle fonti di Bloomberg, che affermano che l'annuncio avverrà in occasione della conferenza Apple al Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, in programma per il 9 giugno , con il lancio previsto per settembre , insieme alla prossima versione di iOS.

Apple sarebbe in procinto di presentare una nuova app dedicata al gaming per iPhone, iPad, Mac e Apple TV . Stando alle indiscrezioni, andrà a rimpiazzare il vecchio Game Center, lanciato nel 2010 e mai realmente decollato, proponendo un'applicazione centralizzata simile sotto vari aspetti a quella di Xbox.

I dettagli sulla nuova presunta app di Apple

Il report della testata giornalistica aggiunge che la compagnia di Cupertino avrebbe intenzione di pre-installare questa nuova app su tutti i dispositivi compatibili nei prossimi mesi. Il software fungerà da launcher per i giochi installati e sarà un hub completo, offrendo ai giocatori accesso a achievement di gioco, classifiche, notizie e altre funzionalità. Non solo, pare che l'app includerà anche contenuti realizzati da Apple, un accesso diretto alla sezione giochi dell'App Store e andrà a promuovere Apple Arcade, il servizio in abbonamento dal costo di 6,99 euro al mese che permette di fruire di un catalogo di oltre 200 titoli senza pubblicità e acquisti in-game.

Apple non è considerata un colosso dell'industria videoludica, sebbene l'iPhone sia uno dei dispositivi più utilizzati al mondo per il gaming mobile. Il settore registra ogni anno cifre da capogiro, tanto che due terzi dei ricavi dell'App Store provengono dai giochi e dagli acquisti in-app. Da questo punto di vista, una nuova app dedicata ha sicuramente senso ed è in linea con gli sforzi degli ultimi anni dell'azienda, che includono un maggiore supporto ai giochi AAA su Mac, l'acquisizione di studi di sviluppo e lo sviluppo di strumenti per facilitare la conversione dei giochi da Windows a macOS.

L'app Game Center

Tuttavia, secondo Bloomberg, i pareri dei tester sono stati misti: da una parte, si parla di un'app che semplificherà l'uso dei prodotti Apple per il gaming, ma al tempo stesso potrebbe non modificare la percezione dei giocatori e dei publisher di giochi tripla A.