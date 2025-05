Quello che viene considerato il videogioco più raro di sempre è stato preservato

Cosmology of Kyoto fu distribuito anche in occidente nel 1994 e, nonostante l'insuccesso commerciale, è diventato un oggetto di culto online .

Ci sono videogiochi rari e ce ne sono di rarissimi. TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅 , seguito di Cosmology of Kyoto del 1993, è considerato da molti come il videogioco più raro di sempre . Sarete quindi felici di sapere che è stato ritrovato e preservato.

Talmente raro che non se ne sapeva nulla

TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅 è ancora meno conosciuto e accessibile, tanto che si è scoperta l'esistenza di un'edizione fisica solo in tempi molto recenti. Una copia del gioco è stata infatti venduta su Yahoo Japan nel 2023 per quasi 300 dollari. Ora l'accademico ed esperto di videogiochi Bruno de Figueiredo è riuscito a farlo preservare e distribuirlo online, tramite Internet Archive.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Dopo una lunga ricerca, incerto persino della sua esistenza, ho finalmente trovato il CD-ROM di TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, il misterioso seguito del leggendario Cosmology of Kyoto. Ecco l'ISO per il vostro piacere emulativo." ha scritto su X, annunciato la lieta novella.

"Per anni non si è saputo con certezza se TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, di SoftEdge, fosse mai stato pubblicato", aveva spiegato de Figueiredo già nel 2023, quando il gioco fu messo in vendita su Yahoo. "La conoscenza dell'esistenza del CD-ROM per Windows/Mac proviene unicamente dai curriculum online dei produttori Hiroshi Ōnishi e Mori Kōichi."

I due produttori del gioco affermano che lo sviluppo risale al 1995, anche se la pubblicazione è avvenuta soltanto nel 1999. L'obiettivo era quello di venderlo nei musei che ospitavano la mostra Silk Road Journey To The West.

Pare che quella ritrovata sia l'unica copia conosciuta, e de Figueiredo rivela che, "dopo anni di appelli", è finalmente riuscito a convincere il proprietario attuale a condividerla online.