Nuovi Mac con SoC M4 come PC da gaming? Sì, grazie al Toolkit 2 di Apple per il porting dei giochi

Poco dopo la conclusione del keynote WWDC 2024, infatti, il Toolkit 2 di Apple per il porting dei giochi è diventato disponibile per il download per gli sviluppatori, rivelando un dettaglio chiave: ovvero il supporto per il set di istruzioni AVX2 . Andiamo a capire insieme che cosa significa.

Il Toolkit 2 con istruzioni AVX2: cosa significa?

Per chi non è avvezzo alla programmazione, con AVX2 si intende un set di istruzioni CPU che migliora le prestazioni dei calcoli in virgola mobile, il che può aiutare alcuni giochi a girare meglio sugli hardware più aggiornati. Nella fattispecie, l'ultimo aggiornamento del Toolkit 2 per il porting dei giochi porta buone notizie per il chip M4 di Apple.

La pagina dedicata al Toolkit 2 di Apple per il porting dei giochi

Nella sezione del sito web di Apple dedicata agli sviluppatori, non viene in realtà fornito nulla di significativo sul Toolkit 2 per il porting dei giochi, se non la possibilità di testare le prestazioni dei propri giochi utilizzando varie tecnologie. Tuttavia, con l'aggiunta del set di istruzioni AVX2, si sono aperte diverse porte per il porting di giochi di ultima generazione, come Alan Wake 2. Ora, non tutti i giochi trarranno vantaggio dal set di istruzioni AVX2, e alcuni titoli, in particolare quelli realizzati con Unreal Engine 5, non richiedono AVX2. Nonostante ciò, è ancora uno sviluppo significativo mentre osserviamo più da vicino i piani di Apple per allontanare i giocatori da altre piattaforme.

Sfortunatamente, però, pare che questo set di istruzioni non è supportato sui chipset M1, M2 o M3: il SoC M4 potrebbe quindi essere il primo System on Chip personalizzato di Apple a far girare alcuni giochi senza problemi. Dopotutto, l'M4 è il primo Apple Silicon ad adottare l'architettura ARMv9, permettendogli di gestire carichi di lavoro più complessi in modo più efficiente, con conseguente aumento delle prestazioni single-core e multi-core, come dimostrato in un benchmark trapelato in precedenza, dove il SoC superava di gran lunga l'M2 e l'M3.

Intanto, Apple ha anche presentato iOS 18 e tutta una serie di novità IA legate alla sua cosiddetta Apple Intelligence è la suite di caratteristiche IA per sistremi iOS e MacOS.