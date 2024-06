Apple Intelligence è la suite di caratteristiche IA per sistremi iOS e MacOS

Alla WWDC 2024 Apple ha annunciato Apple Intelligence, la sua nuova suite di caratteristiche IA per i suoi apparecchi, in particolare iPhone, iPad e Mac. A partire da quest'anno, Apple lancerà quindi una nuova versione di Siri più intelligente, un generatore di immagini chiamato Genmoji, per creare reazioni personalizzate, e l'accesso a GPT-4o, che aiuterà Siri nel caso non sappia aiutarvi (chiedendovi sempre il permesso).

Insomma, Apple si è finalmente aggiornata iniziando a gareggiare in un campo dove Google, Microsoft e altre compagnie sono già molto forti, quello delle intelligenze artificiali di ultima generazione. Come sempre, la maggior parte delle novità annunciate alla WWDC arriverà in autunno.