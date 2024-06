Da Assassin's Creed Shadows a Resident Evil 2 Remake, ecco i giochi in arrivo su Mac confermati alla WWDC

Questo anche grazie al Game Porting Toolkit 2 , una versione ancora più evoluta e avanzata, dello strumento messo a disposizione degli sviluppatori per realizzare delle versioni Mac, iPhone e iPad dei giochi disponibili su PC Windows. Inoltre, i nuovi giochi in arrivo supporteranno MetalFX Upscaling , la tecnologia proprietaria paragonabile al DLSS di NVIDIA e l'FSR di AMD, che garantisce un cospicuo aumento delle prestazioni dei giochi senza sacrificare la qualità visiva.

Continua l'impegno di Apple per portare sempre più giochi di successo sulle sue piattaforme grazie a degli strumenti che rendono la realizzazione di conversioni apposite sempre più rapide e veloci. In particolare alla WWCC 2024 ha svelato l'arrivo di altri 14 giochi su Mac , tra cui Assassin's Creed Shadows, Palworld, Resident Evil 2 Remake e Frostpunk 2.

I giochi in arrivo su Mac confermati da Apple

Di seguito abbiamo riportato la lista dei giochi in arrivo su Mac confermati da Apple. Non è chiaro se tutti o solo alcuni approderanno anche su iPhone e iPad, considerando l'approdo della modalità Game Mode su questi dispositivi con i prossimi sistemi operativi. Inoltre, non sono state fornite tempistiche di pubblicazione precise, all'infuori di Resident Evil 7 (2 luglio su Mac, iPhone e iPad), Assassin's Creed Shadows (12 novembre 2024) e World of Warcraft (entro la fine del 2024).

I giochi in arrivo su Mac svelati da Apple alla WWDC 24