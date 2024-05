Apple e OpenAI potrebbero annunciare una collaborazione al prossimo WWDC 2024

Durante il prossimo WWDC 2024, Apple potrebbe non solo seguire le orme di colossi come Google e Microsoft nell'esplorare l'intelligenza artificiale, ma anche distinguersi introducendo funzionalità AI utili e quotidiane, secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On per Bloomberg.

La novità più rilevante potrebbe essere l'annuncio di una collaborazione con OpenAI, che segnerebbe un importante sviluppo nella strategia AI di Apple. Questa mossa potrebbe non solo ampliare le capacità dei dispositivi Apple ma anche posizionare l'azienda in una posizione di forza nel competitivo mercato dell'intelligenza artificiale.

Non solo OpenAI, forse anche Google Gemini

Inoltre, si rumoreggia che Apple permetterà un'integrazione più profonda dei chatbot nei suoi sistemi operativi, con OpenAI e il suo ChatGPT che potrebbero avere il primo accesso. Queste voci suggeriscono anche che Apple stia lavorando per includere il supporto per Google Gemini e per altre entità come Anthropic, diversificando le opzioni di interazione AI per gli utenti iPhone.

Oltre alle partnership e integrazioni AI, si prevede che Apple annuncerà miglioramenti tangibili in termini di funzionalità, come un sistema di riepilogo intelligente per riassumere messaggi e notifiche. Anche l'app Memo Vocali dovrebbe ricevere un significativo potenziamento con trascrizioni AI, che saranno utili per un'ampia gamma di utenti, dai giornalisti agli studenti.

La conferenza potrebbe anche svelare miglioramenti nell'app Spotlight, con le ricerche internet con Safari e suggerimenti di scrittura migliorati per e-mail e messaggi. È attesa anche l'introduzione di funzionalità per ritoccare le foto e generare emoji in tempo reale, rendendo la comunicazione ancora più personalizzata e interattiva.