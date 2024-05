Inizia con successo il Primo Campionato Internazionale Offline di SLG di Lords Mobile e Doomsday: Last Survivors

Dopo aver consolidato la loro posizione nel mercato mobile, Lords Mobile e Doomsday: Last Survivors hanno debuttato con successo anche nel campo degli esport. A Phuket, in Tailandia, si è infatti svolto il Primo Campionato Internazionale Offline di SLG . Le competizioni si sono svolte il 18 maggio per quanto riguarda Doomsday: Last Survivors, mentre il Campionato mondiale di Lords Mobile ha tagliato i nastri di partenza il giorno dopo, il 19 maggio.

Il Campionato Internazionale Offline di SLG

Attimo della premiazione del Torneo di Lords Mobile con "La Montagna" Hafþór Júlíus Björnsson

È stato un torneo su scala globale, il primo del suo genere per i giochi SLG, e capace di riunire in un unico posto giocatori e appassionati provenienti da tutto il mondo. Nell'esotica città tailandese, infatti, si sono riuniti i migliori team del mondo, ovvero quelli capaci di emergere dalle qualificazioni online iniziate a marzo. Ad attenderli, oltre ai fan, c'era un montepremi totale da oltre 280mila dollari (140.000 per Doomsday: Last Survivors e altrettanti per Lords Mobile) comprensivo di ricompense in denaro, valuta di gioco e altri articoli di merchandising come le cuffie Bose.

Hafþór Júlíus Björnsson è stato anche l'ospite speciale del torneo di DLS

I fan, invece, hanno avuto la possibilità di vincere numerosi regali online e dal vivo, come un set di quattro prodotti digitali Apple del valore di 3.000$ come premio più importante. Non sono mancati momenti di intrattenimento puro come la presenza di cosplayer, stand ludici nei quali vincere premi come codici regalo in-game (del valore di 30$) ed entrare in contatto con noti content creator e VIP. Hafþór Júlíus Björnsson, il rinomato strongman noto per il suo ruolo de "La Montagna", è stato invitato a partecipare al campionato di Phuket. Ha fatto la sua comparsa all'evento come un eroe nel gioco e ha persino partecipato ai minigiochi interattivi con il pubblico.

Il tutto senza considerare che ogni spettatore ha ricevuto un sacchetto regalo di merchandising del valore di 1.000$ di valuta di gioco e un buono regalo di 200$.

Battaglia oltre gli schermi

Grazie a questi eventi offline, IGG intende creare un forte legame con i giocatori e fungere da esempio per i futuri tornei esport di SLG con la possibilità di organizzare eventi simili in futuro.

Nel caso in cui vogliate giocare a Doomsday: Last Survivors, potete farlo su: App Store, Google Play e PC.

Lords Mobile è invece disponibile su: App Store, Google Play, Steam, PC. Trovate ulteriori informazioni di gioco nella pagina Facebook ufficiale.