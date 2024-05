Avowed pare sia costruito su una versione aggiornata di Unreal Engine 5

Parliamo di Jez Corden, il giornalista di Windows Central che ha recentemente riferito su X: "Era già noto che Avowed è stato spostato su Unreal Engine 5.3, con il supporto di Xbox Tech e The Coalition ?" Buttando là questa frase con nonchalance, ha in effetti dato alcune informazioni che non erano state approfondite finora.

Avowed potrebbe essere fra i protagonisti dell'Xbox Game Showcase, il prossimo evento di presentazione organizzato da Microsoft e fissato per giugno, dunque non mancherebbe molto ad avere ulteriori novità al riguardo, ma intanto qualcosa di interessante è emerso da un'informazione fornita da un noto giornalista/insider, il quale avrebbe confermato che il gioco è costruito su una delle ultime versioni di Unreal Engine 5 .

Un certo lavoro di tecnica

Avowed, un'immagine del gioco

L'Unreal Engine 5.3 è una delle versioni più recenti del software, cha ha raggiunto la 5.4 proprio il mese scorso, dunque è chiaro che Obsidian abbia un po' anticipato i tempi spostando il titolo direttamente a tale release del motore, potendo in questo modo sfruttare degli accorgimenti tecnici particolarmente avanzati.

Per raggiungere tale risultato, sembra che si sia avvalsa del supporto del team Xbox Tech e forse anche di The Coalition, che viene considerato ormai una sorta di autorità per quanto riguarda lo sviluppo su Unreal Engine, considerando l'esperienza maturata su tale motore e il fatto che faccia da collaboratore anche per la stessa Epic Games.

A questo punto non resta che attendere novità, considerando che Avowed, insieme anche a Indiana Jones e L'Antico cerchio, sembra sia tra i titoli che dovrebbero avere un proprio spazio con anteprime il 10 giugno, ovvero il giorno dopo rispetto all'Xbox Game Showcase, in quello che potrebbe essere l'evento "Extended" che abbiamo visto anche in altri casi.