Arsene Lupin - Once a Thief annuciato per PlayStation, Xbox e PC, trailer e periodo di uscita

Come suggerisce il titolo, il gioco ci metterà nei panni del celebre Arsenio Lupin, raccontandone la trasformazione da scassinatore stravagante a quello della figura dell'eroe leggendario. La storia si svolgerà tramite dei racconti del ladro gentiluomo delle sue imprese passate al suo stesso autore, lo scrittore francese Maurice Leblanc, dando modo ai giocatori di vivere molteplici colpi e altrettante fughe spettacolari. Non mancherà la nemesi rappresentata dal detective Ganimard, e prospettive uniche su storie come "L'Arresto di Arsene Lupin" e "Herlock Sholmes arriva troppo tardi" .

Gli sviluppatori di Blazing Griffin e il publisher Microids hanno annunciato Arsene Lupin - Once a Thief , un'avventura per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e GOG), che sarà disponibile nei negozi verso la fine del 2024 .

Le imprese del ladro gentiluomo

Arsene Lupin - Once a Thief si propone come un'avventura con puzzle, dove i giocatori esploreranno vari ambienti, in cui dovranno risolvere enigmi e sfruttare i mille travestimenti di Lupin per intrufolarsi e farla franca. Mentre dalle immagini mostrate finora, il gioco sembra adottare uno stile grafico che ricorda un libro illustrato.

Come detto in apertura, il gioco è sviluppato da Blazing Griffin, che per chi non lo sapesse sono gli autori di Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, di cui potete leggere la nostra recensione.