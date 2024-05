Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart di foxy_kan colpisce nel segno

Baldur's Gate 3 si è imposto come uno dei migliori (e il migliore in assoluto per molti) giochi pubblicati lo scorso anno su PC e console. Il titolo di Larian Studios ha dato dimostrazione di un impianto solidissimo, una storia estremamente curata e anche un cast di personaggi ben caratterizzati. Tra questi c'è anche Shadowheart, protagonista del cosplay realizzato da foxy_kan.

Shadowheart è una chierica devota a Shar, la divinità che governa le tenebre e i misteri. La sua missione è quella di trasportare un artefatto di grande valore alla sua setta a Baldur's Gate. Nel gioco, Shadowheart è uno dei personaggi Origin, ovvero uno di quelli che il giocatore può scegliere di impersonare se non vuole inventare un proprio eroe. In alternativa, può diventare una compagna da arruolare durante la storia e un potenziale interesse amoroso del protagonista, con le sue missioni secondarie che metteranno alla prova le convizioni di questo personaggio e portare a una svolta importante.