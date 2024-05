Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa da Shirogane è davvero perfetto

D'altra parte, il soggetto in questione è uno dei preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo e ne abbiamo visto molte interpretazioni convincenti, ma questa Tifa stupisce comunque per la fedeltà con cui viene impersonata dalla modella, che riesce a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio originale che si siano visti di recente.

Torniamo nelle atmosfere del sempre attuale Final Fantasy 7 , probabilmente fronte Remake/Rebirth, per dare un'occhiata a questo cosplay di Tifa da parte dell'ottima Shirogane , che anche in questo caso si impegna in un'interpretazione praticamente perfetta.

La Tifa di Shirogane

Il costume appare estremamente curato in ogni particolare, prendendo in considerazione ogni minimo elemento decorativo e anche gli elementi più complessi come i guanti corazzati e la gonna in pelle dal disegno particolare.



Il messaggio di Shirogane fa riferimento al Seventh Heaven, ovvero il bar/ristorante gestito dalla ragazza in questione all'interno del gioco, anche se a dire il vero l'ambientazione scelta per lo scatto non appare propriamente caratterizzata, ma non è certo questo il nocciolo della questione.

