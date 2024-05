Cosa giocherete questo weekend? Senua's Saga: Hellblade 2 o Paper Mario o altro?

Vediamo un po' cosa ha da offrire questo weekend in termini videoludici: con l'estate in arrivo, continuiamo ad essere sovraccarichi di giochi.

Siamo giunti alla fine di un'altra settimana che, tra varie cose, ha portato anche a delle novità molto interessanti sul fronte videoludico, presentandosi come decisamente ricca per quanto riguarda le nuove uscite. Dunque la domanda torna nuovamente d'uopo: cosa giocherete questo weekend? Le scelte non mancano davvero, vista la quantità di roba uscita nei giorni scorsi. Concentrati proprio in questi giorni sono arrivati alcuni dei titoli più interessanti di questa prima parte dell'anno, se si considera anche le nuove uscite venute fuori nelle settimane precedenti e che, ovviamente, sono già andate ad appesantire il backlog di molti.

Senua's Saga: Hellblade 2 Per quanto riguarda le novità di questa settimana, si parte ovviamente da Senua's Saga: Hellblade 2, il nuovo capitolo dell'avventura firmata Ninja Theory e Xbox Game Studios per PC e Xbox Series X|S uscito il 21 maggio. Si tratta di un gioco-evento soprattutto sul fronte tecnologico: come riferito anche da Digital Foundry, Hellblade 2 rappresenta il nuovo stato dell'arte della grafica foto-realistica su console, specialmente per quanto riguarda l'uso di Unreal Engine 5, cosa che può rappresentare già un grosso motivo di interesse per questo titolo. È soprattutto di un'esperienza narrativa, come riferito anche nella nostra recensione, ma la qualità dello storytelling e della costruzione delle ambientazioni e dei personaggi lo rendono un viaggio veramente da vivere in pieno, in grado di dare sensazioni veramente forti agli utenti. Il fatto poi che sia giocabile direttamente da Game Pass lo rende particolarmente accessibile a una grande quantità di giocatori.

Paper Mario: Il Portale Millenario Paper Mario: Il Portale Millenario mantiene il suo fantastico look L'altra introduzione di peso di questi giorni è quella di Paper Mario: Il Portale Millenario, remake dell'omonimo gioco uscito nel 2004 su Gamecube. Il rifacimento su Nintendo Switch è un'operazione perfettamente riuscita di preservazione e ammodernamento, soprattutto dal punto di vista tecnico, visto che il gioco era già validissimo all'epoca. Come molti titoli Gamecube, anche questo è una perla rimasta semi-nascosta, vista la scarsa diffusione della console all'epoca, che meritava di essere rilanciata in grande stile grazie all'enorme successo della nuova console ibrida Nintendo, e il risultato è stato raggiunto in pieno con questa operazione.