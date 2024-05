E come se quanto detto non bastasse, l'opera rappresenta anche uno spartiacque tra una Ninja Theory, la software house al lavoro sul progetto , che ragiona ancora come un team indipendente capace di sfornare tripla A e una Ninja Theory che in realtà non lo è più da quando il gioco è entrato concretamente in via di sviluppo visto e considerato che la società è parte degli Xbox Studios dall'ormai lontano 2018.

Sette anni per la realizzazione, almeno un'ottantina di persone dedicate allo sviluppo, un argomento, quello sulla psicosi, raramente toccato nel mondo videoludico e tutto il peso di un progetto che, praticamente da solo, deve sia sostenere il primo semestre delle esclusive di Xbox sia dimostrare come ci possa essere un futuro per questa piattaforma e per il suo modo alternativo di conquistare un mercato sempre più complesso e a rischio di implosione.

Non possiamo entrare maggiormente nei dettagli, ma la componente narrativa è sicuramente il principale punto di forza di questo gioco: un titolo che è possibile completare in meno di 7 ore , probabilmente anche meno di 6 correndo, e che non offre praticamente alcuna rigiocabilità, al di fuori della raccolta degli unici due collezionabili presenti che si limitano ad offrire, una volta completati, una differente voce narrante per sottolineare le gesta della nostra eroina. Non c'è altro per un'esperienza che potrà tenervi compagnia per un weekend come una bella miniserie TV o come un film in due parti.

Ciò che in concreto rimane, una volta portato a termine Hellblade 2, è la lettera d'amore che Ninja Theory ha dedicato a questo territorio nord europeo così impervio e affascinante: una sorta di testimonianza spassionata nei confronti dei paesaggi e della geologia dell'Islanda e delle tradizioni norrene, con i loro miti e quelle tradizioni faticosamente tramandate fino ai giorni d'oggi. Ve lo diciamo chiaramente: non potrà mai essere il gameplay a rimanere impresso nelle vostre teste e tra poco vi spiegheremo il perché, ma se siete affascinati da questa regione, dai suoi aspetti naturalistici e dall'idea di affrontare una sorta di "road trip" tra le terre impervie dell'Islanda, Hellblade 2 sarà sicuramente in grado di affascinarvi. E il valore aggiunto è rappresentato proprio dall'estrema complessità della sua protagonista, una Senua così ben trasportata su schermo nei suoi dolori, nelle sue angosce e nelle sue costanti incertezze sui valori fondanti dell'umanità come il bene e il male, il destino, la capacità di dare fiducia al prossimo e credere alla redenzione.

Evitando volontariamente qualsiasi spoiler, al di fuori di quanto si è già visto nei vari trailer, Senua si ritroverà invischiata in una tragica, infausta, inevitabile e squilibrata battaglia contro alcuni giganti che stanno devastando la terra e mettendo a rischio di estinzione gli sparuti popoli norreni dell'Islanda. Conosceremo diversi clan, saremo talvolta accompagnati da un piccolo gruppo di comprimari che impareremo a conoscere e ad accettare nelle loro spigolature e drammi interiori, e ci ritroveremo coinvolti in sanguinose battaglie avendo a che fare con argomenti molto complessi e toccanti come la schiavitù, il sacrificio, il libero arbitrio e la stabilità mentale. Senua sarà sempre l'ago della bilancia di incredibili vicende che devasteranno l'Islanda e noi saremo trasportati in un viaggio dove spesso risulta difficile comprendere cosa stia realmente avvenendo intorno a lei e cosa invece sta accadendo solo nella sua testa.

Hellblade 2 si stacca con forza dal predecessore e pur avendo in condivisione, ovviamente, la stessa protagonista Senua, racconta una storia completamente inedita e che non richiede in alcun modo la conoscenza del capitolo originale . Stavolta ci spostiamo infatti nell' Islanda del decimo secolo ma, soprattutto, ad allontanare con forza i due giochi, c'è la volontà di rendere questo sequel molto più "estroverso", molto più proiettato verso l'esterno, laddove l'avventura originale era quasi interamente un viaggio introspettivo nella fratturata mente di Senua. Nella nuova opera di Ninja Theory siamo molto di più dalle parti di un lungo viaggio attraverso un meraviglioso territorio naturalistico, dove la componente personale e mentale della protagonista sono ancora molto forti e presenti e dove le voci delle Furie nella testa di Senua rimangono una costante con cui dovremo imparare a convivere. Ma ora c'è un'esplorazione reale di un ambiente aperto e tangibile che varierà con costanza durante la peregrinazione dell'eroina.

Il gameplay, perché di questo ce n’è poco

Come dicevamo anche in apertura di recensione, Hellblade 2 è esattamente quello che ci aspettavamo. Chi ha giocato al primo capitolo sappia che il sequel si aggancia esattamente a quella tipologia di gameplay, mentre per i neofiti è fondamentale arrivare preparati a questo titolo. Non si tratta infatti di un action in terza persona ricco di combattimenti o magari di un soulslike dove sono la tattica e la tecnica a farla da padroni: qui siamo esattamente davanti al significato più puro di adventure, di avventura grafica, e al giocatore è richiesto esclusivamente di andare avanti, di risolvere qualche enigma ambientale e di affrontare una manciata di spadate che fungono più da varianti del gameplay che da elemento cardine dell'esperienza.

In Hellblade 2 si combatte, ma non aspettatevi un action o un soulslike

Si cammina tanto, tantissimo, in quello che a tutti gli effetti è un immenso corridoio all'aperto (almeno per gran parte del tempo, perché non mancano numerose sezioni "al chiuso"), ci si guarda intorno per ammirare dei paesaggi a dir poco incredibili, si ascoltano le voci delle Furie nella testa di Senua e si osservano da spettatori i lunghi dialoghi con i comprimari che la nostra vessata eroina incontrerà sulla sua strada.

Come dicevamo, ci sono però delle deviazioni al puro camminamento: prima di tutto sono presenti alcuni puzzle che si configurano come degli enigmi ambientali dove dovremo "ricostruire" degli specifici simboli osservando l'ambiente circostante e mettendo in prospettiva alcuni elementi dello scenario affinché siano identici al materiale di partenza sfruttando la capacità di Senua di "focalizzarsi" su qualcosa durante l'osservazione. Procedendo nella storia questi rompicapo diventeranno un filo più complessi perché diventerà essenziale anche alterare l'ambiente circostante interagendo con alcuni globi liquidi o con delle luci che permettono di trasformare delle conformazioni rocciose in pulviscolo o viceversa così da raggiungere sezioni differenti dello stesso ambiente.

Per quanto riguarda invece i combattimenti, siamo di fronte ai più classici scontri uno contro uno che si "attivano" in determinate fasi del percorso sotto forma di script. Per intenderci, non vedremo gli avversari sulla distanza girovagando per lo scenario come se si trattasse di un action classico o, addirittura, un open world, ma in determinate fasi dell'esplorazione si attiverà il combattimento che durerà per un certo numero di avversari che si succederanno uno dopo l'altro.

Senua potrà parare o schivare un colpo in arrivo ed infliggere due tipologie di attacco, uno leggero con una combo progressiva e uno pesante che necessita di un intervallo di caricamento. Anche qui non aspettiamoci incredibili evoluzioni nel corso del gioco: ci sono praticamente solo 3-4 tipologie di avversari e tutto si risolverà in funzione del corretto tempismo per schivare l'attacco avversario e rispondere con un certo numero di colpi ben piazzati che, ad un certo punto, attiveranno la mossa che concluderà lo scontro. Senua potrà caricare anche il Focus, che le permetterà di rallentare il tempo e sferrare numerosi colpi contro l'avversario inerme per rendere ancora più semplice la battaglia.

La qualità degli scenari è semplicemente straordinaria

A titolo informativo ci sono tre livelli di difficoltà e anche un'impostazione "dinamica" che modifica in tempo reale la sfida se inizieremo a morire troppo spesso o se, al contrario, procederemo in modo troppo spedito.

E ci sono anche dei boss che però servono più ad offrire una variazione sul tema più che dei combattimenti più complessi, avvincenti, lunghi o inediti.

Il vero problema di fondo, in ogni caso, non è l'eccessiva semplicità di questo gameplay che, alla fin fine, complice la longevità, non fa in tempo a diventare "noioso", ma è più la totale assenza di una vera e propria progressione tanto negli enigmi quanto nei combattimenti che rende tutto estremamente piatto e scontato dall'inizio alla fine. Chi arriva dal primo Hellblade può se non altro fare un bel sospiro di sollievo visto che i puzzle e gli scontri sono decisamente meglio integrati nel flusso dell'avventura e si "staccano" molto meno da tutto il contesto. Inoltre sono completamente assenti quick time event. Però non possiamo nascondere di aver avuto per lungo tempo in bocca quella sensazione amarognola di una grande occasione sprecata: in fin dei conti sono passati 7 anni dalla prima avventura di Senua e fa male all'animo rendersi conto che sul fronte del gameplay più puro, Ninja Theory non ha saputo (o non ha voluto) introdurre qualcosa di davvero nuovo e maggiormente al passo con le esigenze dei giocatori odierni.