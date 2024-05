Vanillaware assume per un nuovo GDR d'azione: perché state pensando a Dragon's Crown?

Spesso sentiamo parlare di grandi editori e piccoli sviluppatori che licenziano, alle volte per tagliare i costi e segnalare guadagni superiori, altre volte perché il team non riesce a trovare lavoro o publisher per i loro nuovi giochi. Per fortuna di tanto in tanto Vanillaware sta reclutando personale di sviluppo per lavorare a un "nuovo GDR d'azione fantasy", secondo un post della società su Twitter.

La locandina di reclutamento allegata al tweet che potete vedere qui sotto specifica che la società sta cercando di assumere programmatori, animatori 2D e disegnatori di sfondi.

Per il momento non abbiamo alcun tipo di informazione su cosa potrebbe essere questo "nuovo GDR d'azione fantasy". Non ci resta che attendere fino a quando Vanillaware sarà pronta a svelare qualche dettaglio aggiuntivo: potrebbe volerci del tempo quindi non tenere il fiato sospeso.