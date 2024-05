Senua's Saga: Hellblade 2: voti altissimi per l'ultima fatica di Ninja Theory, con qualche eccezione

I voti

Tempo di voti per Senua

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco delle recensioni e dei voti di Senua's Saga: Hellblade II.

Multiplayer.it - 7,5 / 10

Eurogamer - 5 / 5

The Outerhaven Productions - 5 / 5

Saudi Gamer - 10 / 10

Rectify Gaming - 10 / 10

Tom's Hardware Italia - 10 / 10

XboxEra - 10 / 10

Checkpoint Gaming - 10 / 10

Too Much Gaming - 5 / 5

GamingTrend - 95 / 100

COGconnected - 95 / 100

Stevivor - 9.5 / 10

SECTOR.sk - 9.5 / 10

Enternity.gr - 9.5 / 10

MondoXbox - 9.5 / 10

ZdobywcyGier.eu - 9.5 / 10

AltChar - 95 / 100

Generación Xbox - 9.3 / 10

Game Informer - 9 / 10

Shacknews - 9 / 10

VideoGamer - 9 / 10

PCGamesN - 9 / 10

Xbox Achievements - 90%

Press Start - 9 / 10

Pixel Arts - 9 / 10

Seasoned Gaming - 9 / 10

One More Game - 9 / 10

Merlin'in Kazanı - 89 / 100

GAMES.CH - 89%

INVEN - 8.5 / 10

IGN - 8 / 10

Digital Trends - 4 / 5

Oyungezer Online - 8 / 10

TrueGaming - 8 / 10

Kakuchopurei - 80 / 100

Nexus Hub - 8 / 10

Cerealkillerz - 7.9 / 10

Spaziogames - 7.6 / 10

TechRaptor - 7.5 / 10

But Why Tho? - 7.5 / 10

Slant Magazine - 3.5 / 5

CGMagazine - 7 / 10

New Game Network - 70 / 100

Worth Playing - 7 / 10

GameSpot - 6 / 10

WellPlayed - 6 / 10

PC Gamer - 58 / 100

Metro GameCentral - 5 / 10

Senua's Saga: Hellblade II è un gioco d'azione in terza persona con elementi horror e psicologici. È il seguito diretto di Hellblade (2017), un titolo acclamato dalla critica che ha ricevuto numerosi premi per la profondità dei suoi contenuti. In Hellblade 2 l'attrice Melina Juergens torna nei panni di Senua, la protagonista, dopo l'eccezionale performance del primo episodio.

Lo sviluppo di Hellblade 2 è stato davvero lungo e complesso, considerando che è stato annunciato da Xbox all'edizione del 2018 dei Game Awards. Ninja Theory ha poi spiegato che all'epoca non c'era ancora niente di pronto, con lo sviluppo che stava quasi a zero. Il gioco è mosso dall'Unreal Engine 5, di cui gli sviluppatori sono maestri. La promessa è che tutti gli aspetti dell'originale sono stati migliorati, per un'esperienza che però rimane altrettanto intensa e compatta, grazie anche all'uso di tecnologie come l'audio bineurale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade II sarà disponibile a partire da oggi per PC e Xbox Series X/S. Sarà giocabile da subito anche tramite abbonamento a Game Pass.