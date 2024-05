Un Micro Display LG OLED 4K da 10.000 nit: una rivoluzione per la realtà mista

Alla Display Week 2024 di San Jose, California, LG Display ha svelato un micro display OLED che promette di rivoluzionare i visori di realtà virtuale e mista. Questo piccolo gioiello tecnologico, infatti, misura solo 1,3 pollici, ha una risoluzione 4K e può raggiungere una luminosità di picco di oltre 10.000 nit . Una specifica pensata per i visori, che richiedono immagini nitidissime e brillanti per compensare le grosse perdite di luminosità prodotte dalle particolari ottiche utilizzate in questi dispositivi.

Un display OLEDoS

Ma cosa rende questo display così speciale? Prima di tutto, è un OLEDoS, cioè OLED on silicon, una tecnologia che usa un chip di silicio invece del classico vetro. Questo permette di creare pixel minuscoli da appena 6 micron, ottenendo una risoluzione di 3840x3840 pixel con una densità di 4175 ppi.

LG Display ha poi utilizzato un circuito CMOS con tecnologia a 40 nm e un triplo strato emissivo white OLED rivestito da filtri colore RGB. Interessante notare anche che, a differenza dei pannelli OLED per TV, questo micro display non ha un subpixel bianco. Grazie alle microlenti MLA, l'efficienza del display è incredibile: funziona a una bassa tensione di 11 volt e una densità di corrente di 50 mA/cm2 alla luminanza di picco.

LG Display ha spiegato che l'uso di tre strati emissivi e delle microlenti permette infatti di mantenere alta l'efficienza e bassa la tensione operativa. Questo non solo riduce il consumo energetico, ma prolunga anche la vita del display, che dura fino a 200 ore a 10.000 nit, anche se difficilmente verrà usato sempre al massimo della luminosità.

Per avere un termine di paragone, LG ha citato nei suoi documenti Apple Vision Pro come esempio di visore con lenti micro-OLED: per queste lenti si parla di circa 5.000 nit, ma nell'uso reale quello che vediamo sono circa 120 nit. Se prendiamo per vere le parole di LG, che promette una luminosità del 40% superiore alle lenti attualmente in commercio, possiamo aspettarci visori VR che montano questo LG OLEDoS capaci di raggiungere oltre 200 nit effettivi.