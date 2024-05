Senua's Saga Hellblade 2 è più un'esperienza che un gioco, come The Order 1886 per Digital Foundry

Senua's Saga: Hellblade 2, inoltre, ricorda The Order 1886 secondo il giornalista di Digital Foundry, con l'ovvio spostamento da sparatutto a sistema di combattimento corpo a corpo. Ritiene però che la trama sia migliore in Senua's Saga: Hellblade 2.

Linneman - come potete vedere nella coppia di tweet che trovate qui sotto - ha scritto che è per ora colpito da Senua's Saga: Hellblade 2 e che dal suo punto di vista si tratta più di una esperienza che di un vero e proprio videogioco nel senso più tradizionale del termine. Ovviamente Linneman intende il tutto in senso positivo.

Le recensioni di Senua's Saga: Hellblade 2 sono ora disponibili e vi abbiamo indicato cosa ne pensa la stampa internazionale della nuova avventura islandese per PC e Xbox (e anche cosa ne abbiamo pensato noi nella nostra recensione , ovviamente). Vi è però una recensione che non è ancora disponibile: quella di Digital Foundry, che si occuperà soprattutto di analizzare il lato tecnico del gioco. Nel mentre aspettiamo il responso completo, John Linneman di Digital Foundry ha comunque detto la propria.

Le parole di Linneman su Hellblade 2 in traduzione

"Interessanti recensioni su Hellblade II. Sto lavorando al mio video. È una delle esperienze più belle che abbia mai visto. Il termine "esperienza" è più applicabile di "gioco" nel senso tradizionale del termine e non lo intendo in senso negativo. È sicuramente ossessionante."

"La cosa più simile per me è qualcosa come The Order 1886, ma con combattimenti con la spada invece che con le armi da fuoco. Ha lo stesso tipo di stile visivo e un design molto mirato. Tuttavia, la storia è più soddisfacente in Senua's Saga Hellblade 2."

In un altro tweet scrive anche: "Sono un grande fan dell'HDR in questo gioco. Forse è l'effetto del G4, ma la combinazione di ambienti scuri e poco luminosi con punti luce incredibilmente brillanti lascia a bocca aperta. Il fuoco che penetra nell'oscurità è semplicemente stupefacente."