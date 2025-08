Ninja Theory ha spiegato che Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced includerà miglioramenti specifici per PC e Steam Deck, a cominciare dall'introduzione del preset Very High per chi possiede una componentistica di alto livello e vuole godere di un'esperienza visiva ancora più spettacolare.

Contestualmente è stato inserito il supporto alla tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con tanto di Multi Frame Generation, così da offrire agli utenti la possibilità di incrementare in maniera sostanziale le prestazioni grazie all'upscaling oppure puntare ad alti frame rate laddove possano permetterselo.

Per quanto concerne Steam Deck, gli sviluppatori hanno ottimizzato il gioco, che ora riconosce automaticamente l'handheld Valve e carica le impostazioni consigliate al fine di ottenere un frame rate stabile in tutte le situazioni, senza cali che possano distrarci.

Avremo modo di toccare con mano tutte le migliorie e le ottimizzazioni della versione Enhanced di Senua's Saga: Hellblade 2 a partire dal 12 agosto, quando la nuova edizione del gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.