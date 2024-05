Due nuovi giochi PS Plus Premium hanno il supporto ai trofei con Platino, disponibili oggi

PS Plus Premium, tra le varie funzionalità, include anche un catalogo di giochi classici, che comprendono videogiochi per PS1 che ricevono anche il supporto ai trofei. Non tutti li hanno obbligatoriamente, ma svariati sì e questo sicuramente fa felici alcuni videogiocatori che amano andare a caccia di Bronzi, Argenti, Oro e anche Platini. Parlando proprio di Platini, due giochi PS1 in arrivo sul catalogo oggi 21 maggio - G-Police e 2Xtreme - hanno un trofeo di Platino.

L'informazione arriva come spesso capita dal sito psnprofiles, che si occupa di catalogare i trofei dei giochi PlayStation e dare uno spazio alla community di giocatori appassionati degli obiettivi. Tramite esso possiamo vedere che entrambi i giochi dispongono di un Platino.

Oltre ai due giochi sopra citati, bisogna ricordare che sarà disponibile anche un terzo titolo PS1 è in arrivo su PS Plus Premium insieme a G-Police e 2Xtreme. Parliamo di Worms Pinball, ovvero una versione console aggiornata del gioco Addiction Pinball. Si tratta di un titolo di terze parti e non ha alcun tipo di supporto ai trofei, per quanto pare di capire in questo momento.