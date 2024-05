Cyberpunk 2077: Phantom Liberty nominato miglior gioco polacco dell'anno

CD Projekt Red ha annunciato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha ricevuto ben due premi durante la serata di gala dei Digital Dragons, dove vengono dati riconoscimenti ai migliori videogiochi sviluppati in Polonia.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha vinto il primo di "Miglior gioco polacco", categoria in cui "vengono premiati i migliori, più importanti e più eccezionali giochi dell'anno passato. La giuria prende in considerazione la qualità generale di ogni titolo nominato: i suoi valori produttivi, la trama, il gameplay e la cura nella realizzazione. Il vincitore deve essere un passo avanti rispetto alla concorrenza."

Gli altri giochi nominate erano: Against the Storm (Eremite Games), RoboCop: Rogue City (Teyon), The Invincible (Starward Industries) e Witchfire (The Astronauts).

All'espansione di Cyberpunk 2077 è andato anche il premio per la migliore narrativa, categoria in cui erano presenti anche Fort Solis (Fallen Leaf, Black Drakkar Games), Gord (Covenant.dev), The Invincible (Starward Industries) e Witchfire (The Astronauts).