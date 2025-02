Il seguito di Cyberpunk 2077 punta ad avere "la più realistica folla di persone" mai vista su schermo

L'elemento di maggiore fascino di Cyberpunk 2077 è indubbiamente Night City e la rappresentazione della metropoli cyberpunk sarà al centro anche del seguito del gioco, considerando che CD Projekt RED sta specificamente puntando alla realizzazione della più realistica gestione della folla mai vista sugli schermi in ambito videoludico.

Come è noto, tra i nuovi progetti in sviluppo presso lo studio polacco c'è anche il seguito diretto di Cyberpunk 2077, identificato al momento con il nome in codice Orion, ancora decisamente lontano dalla sua conclusione ma destinato a rappresentare un notevole passo in avanti anche dal punto di vista della costruzione del mondo di gioco.

Alla sua evoluzione concorrono ovviamente anche i grandi cambiamenti effettuati al capitolo precedente, che dopo un lancio piuttosto disastroso è stato rielaborato e migliorato in maniera costante per anni, arrivando a un livello qualitativo veramente notevole.