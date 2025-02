Non solo messaggi programmati: i DM Instagram diventano una cosa seria con le novità dell'ultimo aggiornamento

Instagram ha annunciato una serie di nuove funzionalità per i suoi messaggi diretti (DM), progettate per migliorare l'esperienza di comunicazione e connessione tra gli utenti, ovvero: traduzione automatica, condivisione di musica, messaggi programmati, contenuti fissati e codici QR per le chat di gruppo.

Si tratta di tanti strumenti utili, che in alcuni casi sono disponibili già da un po' e puntano a rendere più facile rimanere in contatto con amici e familiari in tutto il mondo. Ma vediamo più nel dettaglio come funzionano.