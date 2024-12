Ora potete inviare un DM su Instagram quando volete: ecco come programmare un messaggio

Al momento, questa funzione del social network di proprietà di Meta supporta solo messaggi di testo, quindi non è possibile programmare l'invio di foto, video o GIF. È però possibile programmare messaggi con un anticipo massimo di 29 giorni. Seguiteci che vi spieghiamo come fare.

Come riportato da TechCrunch, Instagram ha da poco aggiunto la possibilità di programmare l'invio dei messaggi diretti . Questa funzione, già presente in altre piattaforme di messaggistica, consente di preparare un messaggio e impostare una data e un'ora specifiche per il suo invio.

Come inviare un messaggio programmato

L'introduzione della pianificazione dei messaggi diretti offre agli utenti maggiore flessibilità e controllo sulla propria comunicazione. Si pensi ad esempio alla possibilità di inviare auguri di compleanno a mezzanotte oppure di ricordare un appuntamento importante a un amico.

Le varie schermate relative alla programmazione di un DM su Instagram

Di seguito i passaggi per programmare un messaggio:

inserite il messaggio da programmare in una chat;

toccate e tenete premuto il tasto Invio accanto al messaggio;

scegliete data e ora per inviare il messaggio;

confermate la scelta in basso.

Il messaggio programmato sarà visibile, modificabile e cancellabile da chi lo sta inviando nella sezione "messaggi programmati" in fondo alla chat. Tenete però presente che la funzione ancora non funziona perfettamente, quindi questa potrebbe non apparire immediatamente: fate attenzione, insomma, ai messaggi che decidete di usare come prova.

Questa nuova funzionalità si inserisce in una serie di aggiornamenti recenti volti a potenziare le funzionalità di messaggistica di Instagram. Tra le novità introdotte, troviamo la possibilità di modificare i messaggi già inviati, di disegnare sulle foto e di condividere la propria posizione in tempo reale con gli amici. Inoltre, Instagram ha da poco introdotto i "Trial Reels" per testare contenuti su nuovi target.

E voi che ne pensate della possibilità di programmare l'invio di messaggi su Instagram? Trovate la funzione utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.