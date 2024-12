Instagram introduce i "Trial Reels" per testare contenuti su nuovi target

Instagram ha introdotto una nuova funzione che consente ai creator di testare i loro contenuti prima di condividerli con i propri follower. I "Trial Reels" permetteranno di sperimentare idee creative su un pubblico di non-follower, raccogliendo dati di engagement come visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. Questo approccio offre ai creator l'opportunità di valutare il successo di un contenuto senza compromettere l'estetica o il tema del proprio profilo, un aspetto spesso cruciale per mantenere la coerenza con il proprio pubblico. L'obiettivo di questa funzione è risolvere un problema frequente tra i creator: il timore di proporre contenuti che si discostano dal loro stile abituale e che potrebbero non essere apprezzati dai follower esistenti. Ora, grazie ai "Trial Reels", i creator possono testare formati, generi o argomenti diversi, ottenendo una prima valutazione del potenziale successo dei loro contenuti.

Come funzionano i "Trial Reels" La nuova funzione, disponibile tramite un'opzione chiamata "Trial" al momento della pubblicazione di un reel, consente di caricare il contenuto in una sezione separata. Il reel non apparirà nel feed principale del creator, nella tab dei reel o tra i contenuti visibili ai follower, ma sarà mostrato esclusivamente a un pubblico di non-follower. Le statistiche di un Trial Reel. I dati di engagement saranno disponibili circa 24 ore dopo la pubblicazione, e i creator potranno confrontare le performance con altri trial precedenti. In base ai risultati, sarà possibile decidere di condividere il reel con i propri follower o impostare la pubblicazione automatica se il contenuto raggiunge un determinato livello di visualizzazioni nei primi tre giorni. Instagram, molto interessato a rendere l'esperienza ottimale sia per chi segue alcuni creator, sia per chi i contenuti li crea, ha spiegato così la motivazione dietro questa novità: "Spesso sentiamo dai creator che temono di postare troppo o di provare nuovi contenuti al di fuori del loro genere, per paura che non risuonino con il loro pubblico. Ora, se vuoi sperimentare nuovi formati di storytelling o argomenti, puoi avere un'idea preliminare di come potrebbero funzionare."