Bethesda ha lanciato una nuova quest di Starfield dedicata a celebrare DOOM

Bethesda ha lanciato nel Creation Club di Starfield una mod quest, con equipaggiamento annesso, dedicata nientemeno che a DOOM. Si chiama "Alle porte degli inferi" e, di base, vi permetterà di ottenere la corazza del Doomslayer, per la gioia di chi ama la serie di id Software e non vede l'ora di aggiungerla come condimento al gioco di ruolo spaziale. Allo sviluppo c'è Kinggath Creations, uno studio nato realizzando mod per Fallout 4 e ora passato a Starfield.

Da sottolineare che si tratta di un contenuto completamente gratuito, che potete scaricare sia su PC, sia su Xbox Series X e S. Pesa 212,73 MB e vi farà vivere un'avventura demoniaca, per così dire.