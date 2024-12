La California pronta a introdurre avvisi sui rischi mentali dei social media per i giovani

Se approvata, la legge richiederebbe ai social network di mostrare un avviso di 90 secondi agli utenti al loro primo accesso , per evidenziare i potenziali rischi legati all'uso delle piattaforme. Successivamente, l'avviso dovrebbe riapparire almeno una volta a settimana. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare gli utenti, in particolare i giovani, sui potenziali effetti negativi dei social media sulla loro salute mentale.

La California sta valutando l'adozione di un provvedimento innovativo per affrontare la crescente crisi della salute mentale tra giovani e adolescenti. Il disegno di legge AB 56, presentato dalla deputata Rebecca Bauer-Kahan insieme al Procuratore Generale della California Rob Bonta, prevede l'introduzione di etichette di avvertimento simili a quelle utilizzate per i prodotti del tabacco sui social media.

La spinta verso regolamentazioni più severe

L'idea di avvertimenti simili a quelli sui pacchetti di sigarette non è nuova. Il chirurgo generale degli Stati Uniti, Dr. Vivek Murthy, ha proposto questa misura dopo aver pubblicato un avviso pubblico lo scorso anno, sottolineando come le piattaforme social possano contribuire a problemi di salute mentale nei giovani. La proposta ha ricevuto il sostegno di quasi 40 stati americani, molti dei quali stanno già promuovendo leggi per regolamentare l'uso dei social media.

Dei contenuti tipici di TikTok.

In parallelo, il Procuratore Generale Bonta e altri legali statali hanno avviato cause legali contro aziende come TikTok e Meta, accusandole di progettare funzionalità pensate per creare dipendenza e promuovere contenuti dannosi, come filtri di bellezza e ideali irrealistici. Secondo Bonta, le piattaforme non hanno affrontato in modo adeguato la crisi della salute mentale, preferendo sfruttare funzionalità addictive a scopo di lucro.