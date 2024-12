L'ultimo aggiornamento di Alan Wake 2 introduce una nuova modalità grafica per PS5 Pro

Non è tutto: l'aggiornamento consente anche di disattivare la PlayStation Spectral Super Resolution , tornando eventualmente al sistema di upscaling originale laddove la tecnologia Sony dovesse presentare degli inconvenienti grafici.

Si tratta di una modalità bilanciata che combina le regolazioni visive della modalità qualità per PS5 Pro, inclusi gli effetti di ray tracing, e la risoluzione utilizzata dalla modalità prestazioni, puntando ai 40 fps.

Alan Wake 2 ha ricevuto un aggiornamento che introduce, fra le altre cose, una nuova modalità grafica per PS5 Pro , accessibile tuttavia soltanto dai possessori di uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Un supporto non sempre brillante

Alcune settimane fa Digital Foundry ha dedicato un approfondimento alla PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro per capire se funziona davvero, e alla luce di quanto si è visto finora pare che questa tecnologia abbia ancora dei sostanziali margini di miglioramento.

La sensazione è che i giochi first party PlayStation riescano a sfruttare al meglio il nuovo strumento di upscaling basato sull'intelligenza artificiale, com'era lecito attendersi, mentre talvolta le produzioni third party si trovano in netta difficoltà.