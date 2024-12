Threads supera i 100 milioni di utenti attivi al giorno, Bluesky resta indietro

Nonostante i dubbi iniziali, l'ascesa di Threads nel mondo dei social media continua a ritmo sostenuto e a confermarlo ora è Mark Zuckerberg in persona: l'amministratore delegato di Meta, ha infatti annunciato che la piattaforma ha superato i 100 milioni di utenti attivi al giorno.

Un traguardo significativo che consolida la posizione di Threads come concorrente di rilievo per X, superando le aspettative iniziali e mettendo in ombra piattaforme rivali come Bluesky.