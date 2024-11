Bluesky raggiunge i 20 milioni di utenti e si avvicina a Threads, ma Adam Mosseri smentisce

Bluesky, nato come alternativa a X (ex Twitter), ha recentemente superato i 20 milioni di utenti, un traguardo significativo per un'app che ha aperto al pubblico solo lo scorso febbraio. Secondo i dati di Similarweb, il divario con Threads di Instagram, il principale concorrente di X, si sta progressivamente riducendo. Threads, con oltre 275 milioni di utenti attivi mensili, resta davanti, ma Bluesky sta accelerando il passo: i dati indicano che, durante il periodo delle elezioni negli Stati Uniti, la distanza in termini di utenti attivi giornalieri (DAU) è diminuita significativamente.

Crescita esponenziale nell'uso dell'app La popolarità dell'app Bluesky è esplosa negli ultimi mesi. Dal 13 novembre, è diventata la numero uno nell'App Store statunitense, superando rivali come Threads e X. Questa crescita è attribuibile a vari fattori, tra cui l'insoddisfazione degli utenti per le recenti politiche di X, come la modifica delle funzionalità di blocco e la decisione di vendere i dati degli utenti alle aziende di intelligenza artificiale. Anche a livello globale, l'uso di Bluesky su dispositivi Android è aumentato del 360% rispetto ai primi mesi del 2024. Paesi come il Brasile hanno contribuito in modo significativo a questo slancio, anche se l'effetto è stato temporaneo dopo il ritiro del ban su X. Visite su Threads e Bluesky in America. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Bluesky ha superato Threads in termini di visite giornaliere al sito web, dimostrando un forte interesse da parte di potenziali nuovi utenti. Questo interesse è stato alimentato anche dalle recenti elezioni presidenziali negli USA, che hanno spinto molti a cercare piattaforme alternative. Tuttavia, a livello globale, Threads mantiene ancora un vantaggio significativo.