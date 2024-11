I primi minuti di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl catturati su PC e Xbox Series X

IGN ha pubblicato due video di gameplay con i primi minuti di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PC e Xbox Series X, così da poter confrontare le esperienze disponibili sulle diverse piattaforme Microsoft.

Una differenza appare chiara fin da subito, ad ogni modo, visto che su PC il titolo di GSC Game World gira a 4K e 60 fps, mentre su Xbox Series X è stata selezionata per l'occasione la modalità qualità che funziona a 4K e 30 fps.

A prescindere dalle prestazioni, l'esperienza appare in tutti i casi ricca di atmosfera e di tensione, anche per via del fatto che le sequenze iniziali si svolgono di notte e il nostro personaggio si trova dunque a esplorare lo scenario utilizzando una torcia.

Sebbene nei due video non siano presenti sequenze di combattimento, il gioco mette in mostra da subito le sue meccaniche di looting e apre ai misteri della Zona di Esclusione, fino al termine della sequenza introduttiva in cui il nostro personaggio si trova a vivere una situazione non propriamente facile.