Samsung punta su nuovi foldable per il 2025: un Galaxy Z Flip economico e un Galaxy Z Fold più costoso

La strategia per diversificare il mercato

La scelta di introdurre un Galaxy Z Flip economico potrebbe rispondere alla necessità di allargare il pubblico di riferimento per i foldable. Un modello più accessibile potrebbe attrarre nuovi utenti, abbassando la barriera economica che finora ha limitato la diffusione di questi dispositivi. Parallelamente, Samsung sembra voler consolidare la sua posizione nel segmento di lusso con un Fold 7 "Special Edition", seguendo l'esempio del modello già lanciato in Corea e Cina. Questo dispositivo presenta caratteristiche avanzate come uno spessore ridotto e un display interno più grande, ma a un prezzo più elevato.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE.

Nonostante ciò, l'azienda ha dichiarato in passato che non intende sviluppare una versione economica del Galaxy Z Fold, puntando invece su un prodotto che rimanga il simbolo della fascia alta. Il mercato dei foldable è in continua evoluzione, e Samsung sembra voler testare nuove strade per mantenere la leadership, bilanciando innovazione e diversificazione dei prezzi.