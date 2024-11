Il trailer di lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ci immerge nelle atmosfere del gioco

In S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vestiremo i panni di uno stalker solitario che si aggira nella zona alla ricerca di risorse e di risposte, trovando però lungo il cammino parecchie minacce ad attenderlo, sia di natura umana che... differenti.

GSC Game World ha pubblicato il trailer di lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che ha senza dubbio il merito di immergerci nelle affascinanti e inquietanti atmosfere del gioco, disponibile a partire da oggi su PC e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Azione e orrore

Se avete letto la nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, saprete già che il titolo di GSC Game World ha soddisfatto le nostre aspettative, ponendosi come un ideale capitolo di rilancio per una serie che può contare su tantissimi estimatori in tutto il mondo.

Considerate le incredibili difficoltà che il team di sviluppo ucraino ha dovuto fronteggiare durante la lavorazione del gioco per via dell'invasione russa, in effetti, è un miracolo che questo pur atteso sequel sia stato anche solo pubblicato.

E invece lo studio non si è accontentato, come dimostrano i voti ricevuto da S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sulle varie testate internazionali, che hanno generalmente apprezzato questa esperienza.