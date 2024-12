Elden Ring: Nightreign includerà nemici provenienti da Dark Souls

Nel corso di un'intervista con la rivista giapponese Famitsu, il game director Junya Ishizaki ha confermato ufficialmente che Elden Ring: Nightreign includerà nemici provenienti dalla serie di Dark Souls.

Le parole di Ishizaki sono arrivate dopo che alcuni fan della saga avevano riconosciuto figure iconiche come quella del Re Senza Nome di Dark Souls 3, che è possibile vedere nel trailer di Nightreign a cavallo di un drago che lancia fulmini.

Il game director ha parlato nello specifico di "una modesta quantità" di nemici provenienti dalla serie di Dark Souls, che compariranno in Elden Ring: Nightreign grazie all'influenza del Signore della Notte.

Secondo Ishizaki, questa trovata non farà che aggiungere un senso di caos all'esperienza, che svolgendosi in un universo parallelo può appunto attingere alle altre produzioni di FromSoftware per mettere in campo soluzioni del genere.