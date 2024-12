Elden Ring: Nightreign annunciato ai TGA 2024 con un trailer, è un nuovo capitolo multiplayer da FromSoftware

Totalmente a sorpresa, FromSoftware e Bandai Namco hanno presentato con un trailer un nuovo capitolo di Elden Ring ai The Game Awards 2024 con Elden Ring: Nightreign, che rappresenta una netta digressione per il gioco nell'ambito del multiplayer cooperativo, che sembra essere l'elemento principale di questo nuovo titolo.

Previsto arrivare nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Elden Ring: Nightreign sembra condividere con il gioco principale l'ambientazione e probabilmente gran parte del gameplay di base, ma il tutto è trasferito in un contesto che prevede il multiplayer cooperativo.

Gli sviluppatori l'hanno presentato come un gioco standalone, dunque non si tratta di un espansione come Elden Ring: Shadow of the Erdtree ma di un vero e proprio nuovo gioco a parte.