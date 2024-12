The Witcher 4 presentato con un trailer ai The Game Awards 2024

Si tratta di un trailer cinematografico con grafica pre-renderizzata in Unreal Engine 5 , il motore grafico che il team polacco utilizzerà per tutti i suoi prossimi giochi, e fatto girare con l'ausilio di una scheda grafica NVIDIA RTX "non ancora annunciata" , probabilmente una delle nuove GPU della serie RTX 50 che verranno presentate nel prossimo del corso delle settimane.

I The Game Awards 2024 si sono aperti con un annuncio inaspettato, ma sicuramente gradito. Per l'occasione CD Projekt RED ha presentato il primissimo trailer di The Witcher 4 , che ora sappiamo essere il titolo ufficiale del primo capitolo di una nuova saga.

Ciri è la protagonista della nuova saga di The Witcher

Nel filmato vediamo Cirilla Fiona Elen Riannon, o Ciri per gli amici, interrompere il rituale che avrebbe visto il sacrificio di una giovane ragazza, per poi addentrarsi in una grotta oscura e affrontare un mostro sfruttando tutto l'arsenale dei Witcher, tra fendenti di spada, magie e pozioni magiche. Alla fine ne esce vittoriosa, ma la vicenda purtroppo non si chiude con un lieto fine.

Il trailer sembrerebbe suggerire che sarà Ciri la protagonista del gioco o comunque un personaggio in primo piano, per quanto negli ultimi secondi è possibile riconoscere la voce di Geralt di Rivia, suggerendo forse un'avventura con due protagonisti. Sicuramente è troppo presto per dirlo.

Non è stata indicata una data o un periodo di uscita, neppure indicativo. Tuttavia, prima del trailer Geoff Keighley, il presentatore e organizzatore dei The Game Awards, ha lasciato intendere che il gioco non arriverà prima del 2026, il che del resto è in linea con lo stato attuale dello sviluppo, che come sappiamo è entrato nel vivo solo di recente.