TikTok è un rischio per la democrazia? L'UE apre un'inchiesta, dubbi di interferenza nelle elezioni rumene

L'Unione Europea ha avviato un procedimento formale contro TikTok, il popolare social network cinese, per una presunta violazione del Digital Services Act (DSA). La Commissione Europea sospetta che TikTok non abbia adeguatamente valutato e mitigato i rischi sistemici legati alla diffusione di disinformazione e alla manipolazione del discorso pubblico durante le recenti elezioni presidenziali in Romania, tenutesi il 24 novembre.

L'indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni, provenienti da diverse fonti, che indicano un possibile coinvolgimento di attori stranieri nella diffusione di disinformazione e propaganda attraverso TikTok durante la campagna elettorale rumena.