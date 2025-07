Google TV sbarca sulla seconda generazione TV Stick 4K di Xiaomi: disponibile la nuova versione 2025

Scheda tecnica e telecomando

La Xiaomi TV Stick 4K (edizione 2025) mantiene una scheda tecnica molto simile ai modelli precedenti, con 2 GB di RAM, 8 GB di archiviazione, processore quad-core, GPU ARM G310 V2 e una porta microUSB. Le connettività includono Wi-Fi dual band (2.4/5 GHz) e Bluetooth 5.2, mentre il design rimane pressoché invariato.

Il telecomando in dotazione offre tasti rapidi dedicati per Netflix, Prime Video, YouTube e per l'app TV+ di Xiaomi. La porta HDMI consente il collegamento diretto al televisore, rendendo il dispositivo un'opzione semplice e compatta per trasformare qualsiasi schermo in una smart TV moderna.