Gemini si espande? Scoperto un nuovo piano “IA Lite” nei codici beta, tutti i dettagli e le indiscrezioni

Attualmente, tutti gli utenti con un account personale possono accedere gratuitamente a Gemini, usufruendo di funzioni base dell'intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, l'uso intensivo di funzionalità avanzate come la generazione di immagini, Deep Research o l'accesso ai modelli più recenti è soggetto a limiti di utilizzo. Per rimuoverli, è necessario passare al piano Pro o addirittura all'Ultra da 249,99 dollari al mese.

Google potrebbe presto lanciare un nuovo piano "IA Lite" per Gemini, pensato per colmare il divario tra l'offerta gratuita e l'attuale abbonamento Pro da 19,99 dollari al mese . Le indiscrezioni emergono da un'analisi del codice dell'ultima versione beta dell'app Google, dove sono stati individuati diversi riferimenti a una "Lite Mode" o "Google AI Lite".

L'analisi delle stringhe del codice della Beta dell'app Google

Il nuovo piano AI Lite, secondo quanto rivelato dalle stringhe di codice ("ROBIN_G1_UPGRADE_LITE"), si posizionerebbe come un'opzione intermedia più accessibile.

Il nome in codice "Robin" si riferisce internamente a Gemini, e i riferimenti trovati indicano chiaramente alcuni punti in cui il piano Lite potrebbe essere proposto agli utenti: ad esempio, quando raggiungono i limiti di utilizzo di Deep Research, video generation o modelli come Gemini 2.5 Pro. Questo approccio riflette una strategia simile già adottata da Google con Google One Lite, un piano economico per l'archiviazione cloud disponibile in alcune regioni.