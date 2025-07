Gemini Live su Android: qualità video migliorata e piccole novità in arrivo

Big G ha apportato anche una serie di piccole migliorie volte a offrire un'esperienza più chiara e intuitiva. Il gesto di scorrimento laterale per lanciare Gemini Live dalla schermata principale è stato rimosso, dato che molti utenti lo attivavano per sbaglio. Adesso è presente solo il pulsante nell'angolo inferiore destro. Un'altra piccolissima novità riguarda l'interfaccia di Gemini Live, in particolare l'onda che appare in basso. Stavolta il colore viola è stato sostituito da un blu brillante.

Anche la Ricerca Google vede ciò che vedete in tempo reale tramite la camera dello smartphone, non solo Gemini

Partiamo dalla modifica più importante legata alla qualità video. In precedenza, molti utenti hanno riscontrato la presenza di immagini sfocate che impattavano negativamente sulla resa finale delle clip, in particolare dei dialoghi. Google ha quindi potenziato la risoluzione della fotocamera distribuendo un fix in grado di migliorare la nitidezza delle riprese . Se il problema dovesse continuare a presentarsi, potete inviare un feedback attraverso l'app.

Cos’è Gemini Live

Per chi non lo sapesse, Gemini Live è l'assistente IA di Google con il quale è possibile conversare, porre domande o chiedere di eseguire determinati compiti. Le funzioni in arrivo sono molteplici, tra cui l'introduzione dei sottotitoli in tempo reale, se volete interagire con l'IA in silenzio. Attualmente è disponibile con la versione beta, ma è necessario utilizzare l'interfaccia a schermo intero, altrimenti i sottotitoli scompariranno.

Gemini Live

Inoltre, troviamo anche le funzioni di camera live e condivisione schermo su Google Pixel 9 e Samsung Galaxy S25, ma ovviamente la sua estensione ad altri dispositivi Android è prevista a breve. In quest'ultimo caso, però, è limitata agli utenti con un abbonamento a Gemini Advanced, quindi non è disponibile per tutti.