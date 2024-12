Alla fine TikTok potrebbe davvero essere vietato negli USA dopo l'ultima decisione della Corte d'Appello

TikTok e ByteDance avevano presentato la richiesta di sospensione in attesa di una revisione del caso da parte della Corte Suprema, avvertendo che la legge "chiuderebbe TikTok - una delle piattaforme di parola più popolari della nazione - per i suoi oltre 170 milioni di utenti mensili nazionali".

La mossa del Dipartimento di Giustizia USA

La decisione della Corte d'appello del distretto di Columbia è arrivato su richiesta del Dipartimento di Giustizia, che sostiene che "il reiterarsi del controllo cinese dell'applicazione TikTok rappresenta una minaccia continua per la sicurezza nazionale". Un portavoce del Dipartimento ha inoltre dichiarato che, se il divieto entrerà in vigore il 19 gennaio, "non proibirebbe direttamente l'uso continuato di TikTok" da parte degli utenti che l'hanno già scaricata, ma ha ammesso che l'effetto dei divieti di fornire supporto "porterà al risultato finale di rendere l'applicazione inutilizzabile".

Il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Donald Trump

La decisione della Corte d'Appello, a meno che non venga ribaltata dalla Corte Suprema, mette il destino di TikTok nelle mani del presidente Joe Biden e del presidente eletto Donald Trump. Biden potrebbe concedere una proroga di 90 giorni della scadenza del 19 gennaio per forzare una vendita, così che il presidente eletto, che si insedia il 20 gennaio, possa avere l'ultima parola sul destino dell'app.

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulla raccolta dei dati degli americani da parte di app di proprietà straniera, come il tentativo di Huawei di aggirare il ban per l'acquisto di chip TSMC. Già nel 2020, l'ex presidente Donald Trump aveva tentato di vietare TikTok e WeChat, di proprietà di Tencent, ma era stato bloccato dai tribunali. Prima di vincere le elezioni di novembre, però, aveva assicurato che non avrebbe permesso un ban dell'app. È insomma difficile capire quali siano le sue reali intenzioni.

Voi che cosa ne pensate? Gli Stati Uniti (e altri Paesi) dovrebbero davvero vietare TikTok? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il supporto all'app continua e TikTok ha limitato i filtri di bellezza per gli adolescenti.